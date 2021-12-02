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'Bakan Nureddin Nebati ihracat ailesinin yanında'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dr. Nureddin Nebati’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanmasıyla ilgili, “Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde de yakından çalışma imkanı bulduğumuz, ihracatcımızı, talep ve çözüm önerilerimizi her fırsatta dinleyerek desteğini bizden esirgemeyen Dr. Nureddin Nebati’nin, yeni görevinde de her zaman ihracatı ülke ekonomimizin bel kemiği olarak göreceğine ve her zaman ihracat ailesinin yanında olacağına inancımız tamdır” dedi.

02.12.2021 - 17:14 | | DHA
'Bakan Nureddin Nebati ihracat ailesinin yanında'

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Hazine ve Maliye Bakanlığına Dr.Nureddin Nebati’nin atanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

REEL SEKTÖRÜ YAKINDAN TANIYAN BİR İSİM

Dr.Nureddin Nebati’nin iş dünyasını ve özel sektörü yakından tanıdığına ve ihracat ailesine verdiği desteği vurgulayan Gülle, "Sayın Dr. Nebati yatırımı, üretimi ve ihracatı önceleyen bir ekonomi anlayışına sahip olan ve reel sektörü yakından tanıyan bir isim. Bakanımız, ülkemizin ihracat alanında yakaladığı fırsatları değerlendirerek atılım yaptığı bir dönemde ihracat ailesinin ihtiyaç duyduğu hükümet desteğini sürdürmeye devam edecektir.İhracatcımızı, talep ve çözüm önerilerimizi her fırsatta dinleyerek desteğini bizden esirgemeyen yakından çalışma fırsatı bulduğumuz Sayın Dr.Nureddin Nebati’nin, yeni görevinde de her zaman ihracatı ülke ekonomimizin bel kemiği olarak göreceğine ve jet çözümleriyle her zaman ihracat ailesinin yanında olacağına inancımız tamdır. Sayın Bakanımıza yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a da bizlere verdiği destekten dolayı ihracat ailesi olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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