Geri Dön
UzmanparaGüney Asya için büyüme tahmini düşürüldü
HaberlerUzmanpara Haberleri Güney Asya için büyüme tahmini düşürüldü

Güney Asya için büyüme tahmini düşürüldü

Dünya Bankası yayınladığı raporda Ukrayna krizinin yol açtığı tedarik zinciri sıkıntıları ve enflasyon riskleri nedeniyle Hindistan ile Güney Asya için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

13.04.2022 - 15:20 |
Güney Asya için büyüme tahmini düşürüldü

Hindistan için 31 Mart 2023'te sona erecek 2022-23 mali yılına yönelik GSYH büyüme tahminini yüzde 8,7'den yüzde 8'e indiren Dünya Bankası, Afganistan'ın dışarıda bırakıldığı Güney Asya için bu yıl GSYH büyüme tahminini ise yüzde 7,6'dan yüzde 6,6'ya çekti.

Dünya Bankası gelecek yıl Pakistan için büyüme tahminini yüzde 4 olarak korudu.

    'Erkek olan buraya gelsin' diyen Suriyeli esnafın akıbeti belli oldu
    Erdoğan'ın avukatından Man Adası yanıtı
    Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
    Bu fotoğraflar Türkiye'den! Sürü halinde görüntülendiler
    Rus araçlar 'çamur mevsimi'ne takıldı! Ukraynalılar tamir edip...
    Demet Özdemir: Konuşamıyorum! Vallahi yasak
    Devler Ligi'nde dramatik son! Gol yağmuru...
    Öğretmenden öğrencisine mesajla taciz! Yazışmaları böyle savundu
    Asitli saldırıda şok görüntü! Görme yetisini yüzde 90 kaybetti
    Merakla bekleniyor! İkramiyelere ne kadar zam yapılacak?
    Türk bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı!
    Mahsun Kırmızıgül ile boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu!
    3 saat boyunca darbedildi! '2 saat uyuyalım gideceğim'
    Tam isabetle vuruldu! MSB, ‘ilk’ dedi görüntüleri yayınladı
    Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi
    'Erkek olan buraya gelsin' diyen Suriyeli esnafın akıbeti belli oldu
    'Erkek olan buraya gelsin' diyen Suriyeli esnafın akıbeti belli oldu
    Erdoğan'ın avukatından Man Adası yanıtı
    Erdoğan'ın avukatından Man Adası yanıtı
    Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
    Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik
    Bu fotoğraflar Türkiye'den! Sürü halinde görüntülendiler
    Bu fotoğraflar Türkiye'den! Sürü halinde görüntülendiler
    Rus araçlar 'çamur mevsimi'ne takıldı! Ukraynalılar tamir edip...
    Rus araçlar 'çamur mevsimi'ne takıldı! Ukraynalılar tamir edip...
    Demet Özdemir: Konuşamıyorum! Vallahi yasak
    Demet Özdemir: Konuşamıyorum! Vallahi yasak
    Devler Ligi'nde dramatik son! Gol yağmuru...
    Devler Ligi'nde dramatik son! Gol yağmuru...
    Öğretmenden öğrencisine mesajla taciz! Yazışmaları böyle savundu
    Öğretmenden öğrencisine mesajla taciz! Yazışmaları böyle savundu
    Asitli saldırıda şok görüntü! Görme yetisini yüzde 90 kaybetti
    Asitli saldırıda şok görüntü! Görme yetisini yüzde 90 kaybetti
    Merakla bekleniyor! İkramiyelere ne kadar zam yapılacak?
    Merakla bekleniyor! İkramiyelere ne kadar zam yapılacak?
    Türk bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı!
    Türk bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı!
    Mahsun Kırmızıgül ile boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu!
    Mahsun Kırmızıgül ile boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu!
    3 saat boyunca darbedildi! '2 saat uyuyalım gideceğim'
    3 saat boyunca darbedildi! '2 saat uyuyalım gideceğim'
    Tam isabetle vuruldu! MSB, ‘ilk’ dedi görüntüleri yayınladı
    Tam isabetle vuruldu! MSB, ‘ilk’ dedi görüntüleri yayınladı
    Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi
    Metin Öztürk'ten sürpriz teknik direktör hamlesi