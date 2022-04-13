Güney Asya için büyüme tahmini düşürüldü

Hindistan için 31 Mart 2023'te sona erecek 2022-23 mali yılına yönelik GSYH büyüme tahminini yüzde 8,7'den yüzde 8'e indiren Dünya Bankası, Afganistan'ın dışarıda bırakıldığı Güney Asya için bu yıl GSYH büyüme tahminini ise yüzde 7,6'dan yüzde 6,6'ya çekti.

Dünya Bankası gelecek yıl Pakistan için büyüme tahminini yüzde 4 olarak korudu.