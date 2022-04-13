Güney Asya için büyüme tahmini düşürüldü
Dünya Bankası yayınladığı raporda Ukrayna krizinin yol açtığı tedarik zinciri sıkıntıları ve enflasyon riskleri nedeniyle Hindistan ile Güney Asya için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
13.04.2022 - 15:20 |
Hindistan için 31 Mart 2023'te sona erecek 2022-23 mali yılına yönelik GSYH büyüme tahminini yüzde 8,7'den yüzde 8'e indiren Dünya Bankası, Afganistan'ın dışarıda bırakıldığı Güney Asya için bu yıl GSYH büyüme tahminini ise yüzde 7,6'dan yüzde 6,6'ya çekti.
Dünya Bankası gelecek yıl Pakistan için büyüme tahminini yüzde 4 olarak korudu.