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04.03.2021 - 10:31 | | AA

Güney Kore 22 yıl sonra ilk kez küçüldü

Güney Kore Merkez Bankası, ülke ekonomisinin 2020'de 22 yıl sonra ilk kez küçüldüğünü açıkladı.

Güney Kore 22 yıl sonra ilk kez küçüldü
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Bankadan yapılan açıklamada, ülkenin 2020 yılı Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının 2019'a göre yüzde 1 daraldığı duyuruldu.

Açıklamada, ekonomideki küçülmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hizmet sektörünü olumsuz etkilemesi ve tüketici harcamalarını düşürmesi nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

Merkez Bankası, Güney Kore ekonomisinde bu yıl ihracat kaynaklı toparlanma gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Banka, Mart 2020'den bu yana, salgının ekonomiye olumsuz etkilerini en aza indirmek için politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,5'te tutuyor.

Ülkede, şimdiye kadar 91 bin 240 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgın nedeniyle 1619 kişi hayatını kaybetti.

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