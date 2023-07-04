Güney Kore büyüme tahminini düşürdü

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinde GSYH aralık ayındaki yüzde 1,6 büyüme tahmininden yüzde 1,4'e çekildi.

Ekonomik büyümenin bu yılın ilk yarısındaki durgun ihracat nedeniyle önceki tahmininin altında kalması bekleniyor. Ülkede ihracat en son haziran ayında yüzde 6 düşüşle 54,24 milyar dolar olarak açıklandı. Bakanlık ihracatın yılın tamamında yüzde 6,6 oranında daralmasını öngörüyor.

Bakanlık manşet tüketici enflasyonunun bu yıl ortalama yüzde 3,3 olmasını beklediğini açıkladı. Önceki tahmin yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede bugün açıklanan rakamlara göre enflasyon yüzde 2,7 ile son 21 ayın en düşük seviyesine indi.

2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,4, enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,3 olarak öngörüldü.