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UzmanparaGüney Kore büyüme tahminini düşürdü
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Güney Kore büyüme tahminini düşürdü

Güney Kore Merkez Bankası, gerileyen ekonomiyi desteklemek için para politikasını gevşetmeye devam ederek politika faiz oranını ve bu yıl için büyüme tahminini düşürdü.

25.02.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
Güney Kore büyüme tahminini düşürdü

Bankadan yapılan açıklamaya göre, piyasada genel olarak beklendiği gibi referans yedi günlük geri alım oranı 25 baz puan aşağı çekilerek %2,75 olarak belirlendi. Bu hareket, Ekim ve Kasım aylarındaki kesintilerin ve Ocak ayında sabit kalmasının ardından geldi. Analistlerin beklentisi de 25 baz puan bir indirim olacağı yönündeydi.

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Asya'nın dördüncü büyük ekonomisindeki büyüme, ihracatın ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası ve küresel ticaret korumacılığındaki artıştan etkilenmesiyle zayıf kalmaya devam ediyor.

Banka aynı zamanda büyüme görünümünü de düşürdü; artık Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) 2025'te %1,5 artmasını bekliyor. Tahmin, Kasım ayındaki %1,9'luk büyüme tahmininden geri çekildi.

Banka, enflasyonun bu yıl ortalama %1,9 olmasını beklemeye devam ediyor. 2024'te Güney Kore ekonomisi %2,0 büyüdü ve enflasyon ortalaması %2,3 oldu.

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