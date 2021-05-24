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Güney Kore dijital para test edecek

Güney Kore Merkez Bankası, kendi dijital parasını çıkarma olasılığını değerlendirmek üzere bir merkez bankası parasının işlevselliğini test edecek.

24.05.2021 - 10:41 | | Foreks
Güney Kore dijital para test edecek

Güney Kore, merkez bankası dijital parasının ödeme ve havale için bir para gibi davranıp davranamayacağını, bu paraya sahip olanların mal ve hizmet alıp alamayacaklarını değerlendirmek için bir operatör seçecek.

Güney Kore MB'nin açıklamasına göre, yapılacak test bankanın kendi dijital parasını çıkaracağı anlamına gelmiyor, ancak böyle bir olasılığa hazır olunması hedefleniyor.

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