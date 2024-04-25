Güney Kore ekonomisi büyüdü

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Mart döneminde GSYH yıllık bazda yüzde 3,4 artarak, önceki çeyrekte görülen yüzde 2,2 büyümenin oldukça üzerine çıktı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 2,4 seviyesinde olacağı yönündeydi.

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Bu veri ülke ekonomisi için 2021 yılı son çeyrekten bu yana en yüksek büyümeye işaret ediyor. Dönemsel bazda bakıldığında da bir önceki çeyrekte yüzde 0,6 artan GSYH, söz konusu dönemde yüzde 1,3 yukarı geldi. Analistler artışın yüzde 0,5 seviyesinde kalacağını düşünüyordu.

Veriler, inşaat yatırımlarının önceki çeyrekteki daralmadan genişlemeye dönerken, özel tüketimin güçlü arttığını gösterdi. İhracat, cep telefonları ve diğer bilgi teknolojisi ürünlerinin artan sevkiyatı sayesinde istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Hükümet Şubat ayında, faaliyetin kredi risklerinden zarar gördüğü sanayiyi desteklemek için altyapı projelerinin ve kamu-özel sektör ortaklıklarının uygulanmasını hızlandıracağını açıkladı.

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Merkez Bankası, geçen yıl yüzde 1,4 büyüyen ülke ekonomisi için bu yıl tahminini yüzde 2,1 seviyesinde oluşturdu.