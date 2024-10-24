Güney Kore ekonomisi büyümeye geri döndü

Asya'nın dördüncü büyük ekonomisindeki toparlanma, ihracat büyümesinin ivme kaybetmesiyle analistler tarafından beklenenden daha zayıf kaldı.

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Güney Kore Merkez Bankası'nın yayınladığı öncü verilere göre gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), ikinci çeyrekteki %0,2'lik daralmanın ardından Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,1 büyüdü.

Ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre ise %1,5 daha yukarı geldi ve bir önceki çeyrek dönem görülen %2,3 büyümenin altında kaldı.

Analistlerin beklentisi aylık %0,5, yıllık %2,0 büyüme olacağı yönündeydi.

Merkez Bankası verilerine göre yarı iletken üretim ekipmanı ve uçak ithalatındaki artış sayesinde tesis yatırımları keskin bir şekilde arttı.

Veriler, özel tüketimin bir önceki çeyrekteki daralmadan kurtularak hafifçe toparlandığını gösterdi.

Ancak, ticarete bağımlı ekonomide büyümenin temel motoru olan ihracat, büyük ölçüde otomobil ve kimyasal ürünlere olan talebin zayıf olması nedeniyle bir önceki çeyreğe göre düştü.

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Piyasa analistleri, tüketici harcamalarının ve iş faaliyetlerinin ülkedeki daha yüksek borçlanma maliyetleri tarafından baskılandığını söyledi. Ayrıca, ihracat büyümesinin ivme kaybettiğini de belirttiler.

Bu ayın başlarında, Güney Kore Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek için dört yıldan uzun bir süre sonra ilk kez gösterge faiz oranını düşürdü. Çoğu analist, enflasyonun azalması ve ekonomik büyümenin zayıflaması göz önüne alındığında bankanın faiz oranını 2025 sonuna kadar kademeli olarak daha da düşürmesini bekliyor.

Banka, bu yıl GSYH'nin %2,4, enflasyonun ise ortalama %2,5 olmasını bekliyor. Hem büyümenin hem de enflasyonun 2025'te %2,1'e yavaşlaması öngörülüyor.