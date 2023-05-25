Güney Kore faizi değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Banka önceki iki toplantısında da faizde değişikliğe gitmemişti.

Para Politikası Kurulu, "Enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi öngörülmekle birlikte önemli bir süre daha hedef seviyenin üzerinde kalacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle Kurul, mevcut kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmeyi uygun görmektedir" ifadelerini kullandı.

Kurul, politika faizinin daha da yükseltilmesi gereğine ilişkin olarak iç ve dış koşullarındaki değişiklikleri değerlendireceğini açıkladı.