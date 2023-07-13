Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGüney Kore faizi değiştirmedi
HaberlerUzmanpara Haberleri Güney Kore faizi değiştirmedi

Güney Kore faizi değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası üst üste dördüncü toplantısında da piyasaların beklediği gibi faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

13.07.2023 - 09:34 |
Güney Kore faizi değiştirmedi

Bankadan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Para Politikası Kurulu, "Enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi öngörülmekle birlikte önemli bir süre daha hedef seviyenin üzerinde kalacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca büyük ülkelerdeki para politikası ve hanehalkı borç eğilimlerinin daha fazla izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kurul mevcut kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmeyi uygun görmektedir" değerlendirmesi yaptı.

Kurul bu süreçte enflasyondaki yavaşlamanın hızı, finansal istikrar riskleri, ekonomik aşağı yönlü riskler ve büyük ülkelerdeki para politikası değişiklikleri ile bunun döviz piyasasına etkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirerek politika faizinin daha fazla yükseltilmesi gerekip gerekmeyeceğine karar verecek.

Güney Kore'de enflasyon en son yüzde 2,7 olarak açıklandı, ancak çekirdek enflasyon yüzde 3,5 seviyesinde geldi.

250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente döndü, yakalandı

250 bin liralık hırsızlığın şüphelileri kente döndü, yakalandı

İngiliz basını Sunak ve Meloni'yi yazdı: Yakın bir bağ kurdular

İngiliz basını Sunak ve Meloni'yi yazdı: Yakın bir bağ kurdular