Güney Kore faizi değiştirmedi

Bankadan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Para Politikası Kurulu, "Enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi öngörülmekle birlikte önemli bir süre daha hedef seviyenin üzerinde kalacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca büyük ülkelerdeki para politikası ve hanehalkı borç eğilimlerinin daha fazla izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kurul mevcut kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmeyi uygun görmektedir" değerlendirmesi yaptı.

Kurul bu süreçte enflasyondaki yavaşlamanın hızı, finansal istikrar riskleri, ekonomik aşağı yönlü riskler ve büyük ülkelerdeki para politikası değişiklikleri ile bunun döviz piyasasına etkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirerek politika faizinin daha fazla yükseltilmesi gerekip gerekmeyeceğine karar verecek.

Güney Kore'de enflasyon en son yüzde 2,7 olarak açıklandı, ancak çekirdek enflasyon yüzde 3,5 seviyesinde geldi.