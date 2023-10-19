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Güney Kore faizi değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası üst üste 6'ncı toplantısında da piyasaların beklediği gibi faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

19.10.2023 - 10:52 |
Güney Kore faizi değiştirmedi

Bankadan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

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Para Politikası Kurulu, "Kurul, ekonomik büyümeyi izlerken, finansal istikrarı da gözeterek orta vadede tüketici fiyatları enflasyonunun hedef seviyede istikrar kazanmasına yönelik para politikası yürütmeye devam edecek" değerlendirmesi yaptı.

Güney Kore'de enflasyon en son yüzde 3,7 olarak açıklandı.

Yurt içi ekonomik büyümenin kademeli olarak iyileşmesi beklenirken, politika kararına ilişkin belirsizliklerin de arttığına işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle Kurul, fiyat istikrarını vurgulayan kısıtlayıcı politika duruşunu uzun bir süre sürdürürken, politika faizinin daha da yükseltilmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yapacak" denildi.

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