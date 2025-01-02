Güney Koreliler, ABD hisselerine yöneldi

Financial Times'ın Kore Menkul Kıymetler Deposu verilerine dayandırdığı haberine göre, 2024 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 65 artışla 1 milyar dolara ulaştı. Bu durum, geçen yıl Kospi benchmarkında listelenen yerel hisselerin 5,4 milyar won (3,6 milyar dolar) değerinde net satışıyla keskin bir tezat oluşturarak endeksi yaklaşık yüzde 10 aşağı çekti. Bu durum, hükümetin "Kurumsal Değer Yükseltme" girişimiyle tarihi düşük değerlemeleri artırma çabalarına rağmen gerçekleşti.

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Tesla, Güney Koreli yatırımcılar tarafından tutulan en popüler denizaşırı hisse senedi oldu ve Elon Musk'ın Temmuz ayında X'teki bir gönderide Korelileri "akıllı insanlar" olarak adlandırmasına neden oldu.

Güney Koreli bireyler geçen ay itibarıyla toplam 24,5 milyar dolar değerinde Tesla hissesine sahipken, bunu Nvidia'da 12,1 milyar dolar, Apple'da 4,9 milyar dolar ve Microsoft'ta 3,2 milyar dolar izledi.