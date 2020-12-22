Haciz Nedir? Haciz İşleminde Neler Haczedilebilir?

Haciz devlet yoluyla borçlunun belirle mallarına ve alacaklarına el koyması şeklinde olduğu gibi bazı mallar üzerindeki tasarruf yetkisinin de elinden alınması şeklinde yapılmaktadır. Borç alacaklının borçludan isteme hakkını kanuni olarak ispat edilmesiyle başlatılır. Yerine getirilmediği takdirde haciz yoluyla yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Haciz Nedir?

Haciz alacaklının talebi ile icra takibi yoluyla kesinleşmiş alacağın borçludan alınması olarak tanımlanmaktadır. Borçludan alınması bir kaç yol ve yöntem olarak belirlenmiştir. Haciz olabilmesi için ise bazı şartlar yerine getirilmesi zorunludur. Haciz işlemi borcun kişiselliği gereğiyle borçlunun ailesini çocuklarını kapsamamaktadır. Eşinin ve çocuklarının paralarına el konulmamaktadır.

Haciz İşleminde Neler Haciz Edilmektedir?

Haciz işleminde ilk olarak borçlunun evi, nakdi varlıkları, araçları, hisseleri haciz yoluyla alınabildiği gibi 3.kişilerdeki alacak ve hakları da haciz konusu edilebilmektedir. Haciz işleminde çoğunlukla borçlunun maaşına el konulduğu görülmektedir.

Haciz İşlemi İçin Hangi Şartlar Gerekmektedir?

Haciz işleminin gerçekleşmesi için öncelikli olarak bir borç ilişkisinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Var olan borç ödenmemesi ve haciz takip kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Haciz işleminin gerçekleşmesi için diğer bir şart ise ödeme emrini takip edilen 7 günden sonra herhangi bir itiraz yapılmamış olması gerekmektedir.

Haciz İşlemi Nasıl Sona Ermektedir?

Haciz işlemlerinde borçlu borcunu ödeme emri takibinden sonra ödemesiyle borç sona ermekte ve haciz işlemi ortadan kalkmaktadır. Haciz işlemlerini başlatan alacaklının da haciz den vazgeçmesi sayesinde haciz ortadan kalkmaktadır.