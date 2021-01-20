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20.01.2021 - 07:58 | | Foreks

Haldane hızlı toparlanma bekliyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Andy Haldane, krizden hızlı toparlanmayı bekliyor.

Haldane hızlı toparlanma bekliyor
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Andy Haldane, Covid-19'a karşı aşılama genele yaygın şekilde gerçekleştiğinde krizden hızlı şekilde toparlanılmasını beklemeye devam ettiğini söyledi.

Covid-19 salgının yol açtığı krizden, 2008-2009 global finansal krizine göre daha hızlı toparlanma beklediğini ifade eden Haldane, 2020'de yaşanan krizin işletmelerin ve hane halklarının bilançolarına global finansal krize göre daha az hasar verdiğini savundu.

Hükümetin uyguladığı kısa çalışma programının işsizliğin kontrol altında tutulmasını sağlayacağını ve istihdam kayıplarında artışı engelleyeceğini uyduğunu belirten Haldane, BoE'nin enflasyonun hedeflenen yüzde 2'nin üzerine çıkmasına imkan vermeye hazır olduğunu da ifade etti.

Ancak Haldane, enflasyonun ancak geçici olarak yüzde 2'nin üzerine çıkabileceğini de vurguladı.

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