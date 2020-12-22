Halka Arz Nedir? Hisselerde Talep Toplama Nedir?

Başarılı ve büyüme oranları ile dikkat çeken şirketler halka arz edilebilmektedir. Yatırımcılar, halka arz usulü sayesinde hisse senedi almakta ve borsada işlem gören şirketlerin değerlerine yatırım yapabilme olanağı bulmaktadırlar. Halka arz uzun vadede olumlu neticeler doğuran bir yöntem olarak kabul görmektedir.

Halka Arz Nedir?

Halka arz, hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden şirketlerin, bütün yatırımcılara hissedar olma imkanını sağladığı bir faaliyettir. Şirketlerin ve bu şirketlerin haiz oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılması sistemidir. Başarılı şirketler faaliyetlerini genişletmek ve yatırımlarına fon temin etmek maksadı ile halka arz edilirken finansal açıdan kaynak açığı olan şirketler ise banka kredisi ya da borçlanmaya başvurmaksızın yatırımlar yapabilmek veya borçlarını ödeyebilmek amacıyla halka arz edilmektedir.

Hisselerde Talep Toplama Nedir?

Hisselerde talep toplama işlemi öncesinde;

- Borsa İstanbul ve SPK'ya başvuru

- Yetkili uzmanlar tarafından şirket incelemesi yapılması

- Halka arz izahnamesinin tasdiki

işlemleri gerçekleştirilir. Akabinde halka arz ve talep toplama işlemleri yapılır. Halka arz edilen şirketlerin hisselerine talip olan şirketler ilanlar üzerine başvuruda bulunurlar. Şartları taşımaları halinde değerlendirmeye alınırlar. Halka arz birincil ve ikincil halka arz şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Halka açık olmayan şirketlerin yaptığı halka arz birinci halka arz; daha önce halka arz edilen fakat ilkinde halka arz oranının düşük olması nedeni ile bu işlemin ikinci defa yapılması ise ikincil halka arz olarak tanımlanmaktadır.

Halka Arz Şirketlere Neler Kazandırır?

Halka arzın şirketlere sağladığı avantajlar şöyledir:

- Finansman sağlar.

- Kredibiliteyi artırır.

- Prestiji artırır.

- Değer artışı sağlar.

- Mali yapıyı güçlü kılar.

- Likidite sağlar.