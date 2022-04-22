Ham çelik üretimi geriledi

Dünya Çelik Birliği verilerine göre Çin'in ham çelik üretimi yüzde 6,4 düşüşle 88,3 milyon ton oldu. Aynı dönemde Güney Kore'nin üretimi yüzde 6,1 azalışla 5,7 milyon ton, Hindistan'ın üretimi yüzde 4,4 artışla 10,9 milyon ton olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 2,9 düşüşle 3,3 milyon ton oldu. Ocak-mart döneminde Türkiye'nin üretimi yüzde 4,7 düşüşle 9,4 milyon ton olarak kayıtlara geçti.