Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHam petrol 7 yılın zirvesine çıktı
HaberlerUzmanpara Haberleri Ham petrol 7 yılın zirvesine çıktı

Ham petrol 7 yılın zirvesine çıktı

Son dönemde artışa geçen emtia fiyatları, küresel çapta bir enerji krizinin fitilini ateşledi. Pandemi koşulları sebebiyle üretimdeki kısıntılar ve tedarik zincirindeki sorunlar başta petrol fiyatları olmak üzere enerji maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor.

25.10.2021 - 16:22 | | UZMANPARA
Ham petrol 7 yılın zirvesine çıktı

22 Nisan 2020’de 20 doların altına gerileyerek dip seviyeyi gören brent petrol, OPEC üyesi ülkelerin üretim kısıntılarına gitmesi ve yaşanan aksaklıklarla birlikte tırmanışa geçti.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 85.60 doları aşarak, 3 yılın zirvesindeki yerini korudu. Sene başından itibaren ise değer kazancı yüzde 66 oldu.

Ham petrol ise bugün 85 doları aşarak, son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sene başından bu yana değer kazancı ise yüzde 75 oldu.

Petrol fiyatlarındaki artış dünyada enerji maliyetlerinde yükselişi beraberinde getirirken, başta Avrupa olmak üzere küresel çapta akaryakıt fiyatları üzerinde de etkisini hissettiriyor.

Antalya'da orman yakan 7 Rus turist tutuklandı

Antalya'da orman yakan 7 Rus turist tutuklandı

Fatih Tekke'den olay Schuster itirafı: Keşke kafa atsaydım

Fatih Tekke'den olay Schuster itirafı: Keşke kafa atsaydım

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Antalya'da orman yakan 7 Rus turist tutuklandı

Antalya'da orman yakan 7 Rus turist tutuklandı

Rus komşusunun mesajını Türkçeye çevirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Rus komşusunun mesajını Türkçeye çevirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Bakan Ersoy 2023 itibarıyla 50 milyon turist hedeflediklerini söyledi

Bakan Ersoy 2023 itibarıyla 50 milyon turist hedeflediklerini söyledi

TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak

TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak

Birincilik çizgisine yaklaştığı sırada bisikletçinin önüne atladı! Sonrası korkunç…

Birincilik çizgisine yaklaştığı sırada bisikletçinin önüne atladı! Sonrası korkunç…

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da orman yakan 7 Rus turist tutuklandı

Antalya'da orman yakan 7 Rus turist tutuklandı

Sıradaki Haber
Arabası olanlar dikkat! Değişti, artık...

Arabası olanlar dikkat! Değişti, artık...

Sıradaki Haber
Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

Altın fiyatlarına 'Powell etkisi' sürüyor

Sıradaki Haber
Rus komşusunun mesajını Türkçeye çevirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Rus komşusunun mesajını Türkçeye çevirdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Sıradaki Haber