Ham petrol 7 yılın zirvesine çıktı

22 Nisan 2020’de 20 doların altına gerileyerek dip seviyeyi gören brent petrol, OPEC üyesi ülkelerin üretim kısıntılarına gitmesi ve yaşanan aksaklıklarla birlikte tırmanışa geçti.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 85.60 doları aşarak, 3 yılın zirvesindeki yerini korudu. Sene başından itibaren ise değer kazancı yüzde 66 oldu.

Ham petrol ise bugün 85 doları aşarak, son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sene başından bu yana değer kazancı ise yüzde 75 oldu.

Petrol fiyatlarındaki artış dünyada enerji maliyetlerinde yükselişi beraberinde getirirken, başta Avrupa olmak üzere küresel çapta akaryakıt fiyatları üzerinde de etkisini hissettiriyor.