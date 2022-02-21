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Hava yolu şirketlerinden 'Ukrayna' kararı

Birçok hava yolu şirketi Ukrayna’da artan savaş riski sebebiyle seferlerini askıya aldığını duyurdu.

21.02.2022 - 14:31 | | İHA
Hava yolu şirketlerinden 'Ukrayna' kararı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ulaşımı da etkilemeye başladı. Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa başta olmak üzere Scandinavian Airlines (SAS), Austrian Airlines ve Swiss International Air Lines gibi firmalar da 21-28 Şubat tarihleri arasındaki Ukrayna seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Uçuşların devam edip etmeyeceği ise şubat sonunda ülkenin genel durumuna göre değerlendirilecek.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yolcuların mağdur olmaması için iptal edilen uçuşların yerine Ukraine International Airlines'a (UIA) ait uçakların gerekli seferleri düzenleyeceği belirtildi.

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