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UzmanparaHazine, 21,2 milyar lira borçlandı
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Hazine, 21,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 21 milyar 211,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

11.02.2025 - 16:01 | | AA
Hazine, 21,2 milyar lira borçlandı

İhalede, 5 ay (161 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 38,93, bileşik faiz yüzde 43,21 oldu.

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Nominal teklifin 32 milyar 903,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 83,1 milyon lira, net satış 11 milyar 161,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 838 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 21 milyar 211,3 milyon lira borçlandı.

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