Hazine Bonosu Nedir, Özellikleri Nelerdir Ve Nasıl Alınır?

TDK'ye göre, bono kelimesi anlamı belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senettir. Hazine bonosu ise piyasaya sürülen bir yatırım aracıdır. Devletin giderleri gelirlerinden fazla olursa ya gelirini arttırması için çalışmalar yapmalı ya da giderini kısması ve borç alması gerekir.

Hazine Bonosu Nedir?



Hazine bonosu devletin kısa vadeli borçlarına kısa süre içinde fon elde etmesi satılan senetlerdir. En fazla 1 yıl vadeye sahip olunur. Hazine bonosu bir kısa vadeli ve risksiz bir yatırım aracı olarak açıklanır. Vadesi 1 yıldan kısa borçlanma aracı olduğundan getirisi daha az olarak bilinir. Yatırımcı vade sonunda parasını faiz getirisi ile birlikte elde eder. Piyasada en risksiz getiri sağlayan yatırım aracı hazine bonosudur. Risk almadan, devlete borç verip düşük vergi avantajından yararlanmak isteyenler için hazine bonolarına yatırım yapmak doğru bir tercih olacaktır.



Hazine Bonosu Özellikleri Nelerdir?

Vadeleri 1 yılı aşmayan devlet iç borçlanma özelliğine sahiptir.

Hazine bonoları 1. el piyasalarda işlem görmektedir.

Hazine bonoları vade sürelerinin sonuna kadar tutulduğunda yatırımcıya vade sonunda faiz getirisiyle geri ödemeyi garanti eder.

Hazine bonoları güvenilirdir.

Hazine bonoları Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanır.

Hazine Bonosu Nasıl Alınır?



Sabit getirili menkul kıymetlere talep çok fazla olduğu için likit akışı yüksektir. Banka ve aracı kurumlardan hazine bonosu alınır. Hazine bonoları alınıp satılır. Belirli vadedeki bir bononun fiyatı satmak ve alınmak istenen zaman aralığındaki dengeye göre değişiklik gösterir.