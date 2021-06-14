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Hazine kira sertifikası için bankalara yetki verdi

Hazine dolar cinsi beş yıl vadeli kira sertifikası için bankalara yetki verdi.

14.06.2021 - 16:53 | | DHA
Hazine kira sertifikası için bankalara yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered Bank’a yetki vermiştir." denildi.

Uluslararası piyasalarda 2021'de borçlanma tahmini 10 milyar dolar düzeyinde olan Hazine, ocak ayında yaptığı 5 ve 10 yıl vadeli iki eurobond ihracı ile aynı gün 3.5 milyar dolar borçlanmış, 2021 dış borçlanma programının üçte birini yılın ilk günlerinde tamamlamıştı. 

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