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08.12.2020 - 16:47 | | AA

Hazine'den 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 519 milyon 650 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine'den 520 milyon liralık kira sertifikası ihracı
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Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 519 milyon 650 bin lira tutarında, 9 Aralık 2020 valörlü, 3 Aralık 2025 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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