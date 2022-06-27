Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHazine'den BDDK tedbirlerine ilişkin açıklama
HaberlerUzmanpara Haberleri Hazine'den BDDK tedbirlerine ilişkin açıklama

Hazine'den BDDK tedbirlerine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı son dönemde art arda atılan ekonomik adımlarla ilgili açıklama yaptı.

27.06.2022 - 14:53 |
Hazine'den BDDK tedbirlerine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından son dönemde art arda atılan ekonomik adımlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde BDDK tarafından alınan yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı getirilmesi,

Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması,

15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamında veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10’u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları 9 Haziran’da attığımız adımların bir devamıdır.

Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modeli’miz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."

 

Denizli'de koç saldırısına uğrayan çoban kurtarılamadı

Denizli'de koç saldırısına uğrayan çoban kurtarılamadı

Galatasaray'da 3 ayrılık! Canlı yayında açıkladı: Talisca, Carvalho ve Mert Müldür...

Galatasaray'da 3 ayrılık! Canlı yayında açıkladı: Talisca, Carvalho ve Mert Müldür...