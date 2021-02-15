Hazine'den bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,8 milyar TL, bütçe gelirleri 89,6 milyar TL oldu. Detaylar şu şekilde:

"2021 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,8 milyar TL, bütçe gelirleri 89,6 milyar TL ve bütçe açığı 24,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 91,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak ayında 21 milyar 501 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ocak ayında 24 milyar 154 milyon TL açık vermiştir.

2020 yılı Ocak ayında 34 milyar 247 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ocak ayında 2 milyar 211 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 113 milyar 763 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 21 milyar 943 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 91 milyar 820 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Ocak ayında 113 milyar 763 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 100 milyar 669 milyon TL harcama yapılmıştır. Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,2 iken 2021 yılında yüzde 8,5 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında artarak 91 milyar 820 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,2 iken 2021 yılında yüzde 7,9 olmuştur. Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 89 milyar 609 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 79 milyar 227 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 901 milyon TL olmuştur.

2020 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 122 milyar 170 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 26,7 oranında azalarak 89 milyar 609 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 12,8 iken 2021 yılında yüzde 8,1 olmuştur. 2021 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında artarak 79 milyar 227 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,6 iken 2021 yılında yine yüzde 8,6 olmuştur."