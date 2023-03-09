Hazine'nin eurobond ihracına 3 kattan fazla talep

2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı için 8 Mart 2023 tarihinde Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 14 Mart 2023 tarihinde hesaplara girecek. 14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,50 olarak gerçekleşti.

İhraca 200’e yakın yatırımcı ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35’i Birleşik Krallık, yüzde 21’i ABD, yüzde 19’u Türkiye, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.