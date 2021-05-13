Hazır giyim ihracatı arttı

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz'deki hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin, yeni tip koronavirüs salgın sürecine rağmen Türk ürünlerini dünya pazarıyla buluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Birlik bünyesinde yılın ilk 4 ayında 14 bin 371 ton ürün ihraç edildiği bilgisini veren Tekin, "2021'nin ilk 4 ayında ülkemize 112 milyon 936 bin dolar döviz kazandırdık. Geçen yılın aynı döneminde 87 milyon 707 bin dolar ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, dış satımında yüzde 29 oranında artış yakalama başarısı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Tekin, dış satımda ana pazarları Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İhraç yapılan ülkelere baktığımızda, yüzde 43 artış ve 34,1 milyon dolar değerle İspanya en fazla dış satım yaptığımız ülke oldu. Yüzde 30 artış ve 20,7 milyon dolar değerle Almanya ikinci, yüzde 39 artış ve 7,7 milyon dolar değerle Hollanda üçüncü sırada yer aldı."

AHKİB üyelerinin en fazla ihraç ettiği ürünün 49,5 milyon dolarla kadın dış giyim ürünleri olduğunu ifade eden Tekin, 17,6 milyon dolarla erkek dış giyim ürünlerinin ikinci, 16,8 milyon dolarla hazır eşyanın üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Tekin, sektörün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için inovasyon tasarım ve markalaşma alanında daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.