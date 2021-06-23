Hazır giyim ihracatı arttı

Tekin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin mayıs ayındaki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 1,3 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Birliklerinin mayıs ayı ihracatında da önemli gelişmeler yaşandığını bildiren Tekin, "Mayıs ayında 23,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, uluslararası moda topluluğunun merkezi olan İspanya pazarında geçen yılın aynı ayına göre 14 kat artış yakaladık. İspanya pazarında bölge ihracatımız yüzde 1438 artışla 6 milyon 901 bin dolara ulaştı. Bu gelişmeler ışığında sektörümüzün önümüzdeki aylarda daha iyi performans sergilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, ülkeler bazında mayıs ayı ihracatı değerlendirirken şunları kaydetti:

"En fazla dış satım yaptığımız ülkeler listesinde İspanya lider ülke olurken, 3,7 milyon dolarla Almanya ikinci, 3,5 milyon dolarla Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla ihracat artışlarını ise Polonya ve Bulgaristan pazarlarında yakaladık. Polonya'ya yüzde 23 bin 315 artışla 1 milyon 76 bin dolarlık, Bulgaristan'a yüzde 3 bin 681 artışla 556 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik."