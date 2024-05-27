'Haziran faiz indirimi için doğru zaman'

Il Sole 24 Ore gazetesi tarafından düzenlenen Ekonomi Festivali etkinliğinde konuşan Cipollone, "Bir sonraki ECB toplantısında faizleri düşürmek için ilk hamleyi bekliyorum, daha sonrasını tartışmamız gerekecek, göreceğiz, verilere bağlı olacağız. Son veriler bu yönde ilerliyor ve para politikamızın kısıtlayıcı duruşunu azaltabileceğimize dair kesinliğimizi güçlendiriyor" dedi.

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Cipollone'nin açıklamaları, İtalya Merkez Bankası Başkanı Panetta'nın cumartesi günü Stresa'da düzenlenen Yedi Grup Maliye Bakanları ve Merkez Bankacıları toplantısı çerçevesinde yaptığı ve 6 Haziran'daki toplantıda para politikasında bir değişiklik yapılması için koşulların mevcut olduğunu söylediği yorumlarını yineledi.

Panetta, "Toplantıdan toplantıya karar verme mantığımız var, ancak fikir birliğinin genişlediğine ve daha fazla şüphe duyanların bile bir indirim konusunda anlaşmaya vardığına inanıyorum" dedi.