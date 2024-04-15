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Uzmanpara 'Haziranda bir faiz indirimi olasılığı arttı'
Haberler Uzmanpara 'Haziranda bir faiz indirimi olasılığı arttı'

'Haziranda bir faiz indirimi olasılığı arttı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleyi kazandığından giderek daha fazla emin olduğunu ve bunun da haziran ayında bir faiz indirimi olasılığını artırdığını söyledi.

15.04.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
'Haziranda bir faiz indirimi olasılığı arttı'

ECB geçen hafta faiz oranlarını rekor seviyede tuttu ancak inatçı bir şekilde yüksek seyreden ABD enflasyonu Fed'in yakın takibe geçmesini engelleyebilecek olsa da haziran ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğinin sinyalini verdi.

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Villeroy, "Sürprizler olmazsa haziran toplantımızda ilk faiz indirimine karar vermeliyiz. Gerçekten de enflasyondaki düşüş konusunda kendimize olan güvenimiz giderek artıyor. Faiz oranı aracı enflasyona karşı etkili bir silah olmuştur. Bu oranı %4'e çıkarmak zorunda kaldık ama bu oran %5.5 olan ABD'den daha düşük" dedi.

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