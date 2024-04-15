'Haziranda bir faiz indirimi olasılığı arttı'

ECB geçen hafta faiz oranlarını rekor seviyede tuttu ancak inatçı bir şekilde yüksek seyreden ABD enflasyonu Fed'in yakın takibe geçmesini engelleyebilecek olsa da haziran ayından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğinin sinyalini verdi.

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Villeroy, "Sürprizler olmazsa haziran toplantımızda ilk faiz indirimine karar vermeliyiz. Gerçekten de enflasyondaki düşüş konusunda kendimize olan güvenimiz giderek artıyor. Faiz oranı aracı enflasyona karşı etkili bir silah olmuştur. Bu oranı %4'e çıkarmak zorunda kaldık ama bu oran %5.5 olan ABD'den daha düşük" dedi.