'Haziranda faiz indirimi ihtimali güçlendi'

ECB gelen verilerin politika yapıcıların enflasyonun gelecek yılın ortasına kadar %2'lik hedefe geri döneceğine olan inancını güçlendirmesi halinde 6 Haziran'da bir faiz indirimi sözü verdi.

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Lane, İspanyol El Confidencial gazetesine verdiği demeçte, "Hem Euro Bölgesi enflasyonuna ilişkin Nisan ayı tahmini hem de açıklanan ilk çeyrek GSYH rakamı, enflasyonun hedefe zamanında döneceğine dair güvenimi artırıyor. Dolayısıyla, bugün itibarıyla kişisel güven seviyem Nisan toplantımıza kıyasla iyileşti" dedi.

Lane, önümüzdeki haftalarda daha önemli verilerin yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

Lane, Nisan ayı enflasyon verilerinin nihayet hizmet fiyatlarında ilerleme olduğunu gösterdiğini, ancak bankanın daha sonra dezenflasyonun rayından çıkmamasını sağlamak için hizmetlere odaklanmaya devam edeceğini söyledi.