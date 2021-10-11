Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Hedefin üzerinde enflasyon endişe verici'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Hedefin üzerinde enflasyon endişe verici'

'Hedefin üzerinde enflasyon endişe verici'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, "Hedefin üzerinde enflasyon endişe verici." dedi.

11.10.2021 - 08:09 |
'Hedefin üzerinde enflasyon endişe verici'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesinin çok endişe verici olduğunu, BoE'nin yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemek için çalışması gerektiğini söyledi.

The Yorkshire Post gazetesine konuşan Bailey, "Elimizde çok zorlu ve hassas bir iş var. Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemeliyiz. Yüksek enflasyonun kalıcı olması kesinlikle çok hasar verici olur" dedi.

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Meksika'yı Pamela fırtınası vurdu!

Meksika'yı Pamela fırtınası vurdu!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Meksika'yı Pamela fırtınası vurdu!

Meksika'yı Pamela fırtınası vurdu!

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi yakalandı

Putin muhalifi ölümcül bir kazaya karıştı!

Putin muhalifi ölümcül bir kazaya karıştı!
Minibüs üzüm bağına daldı! 2 çocuk yaralandı

Minibüs üzüm bağına daldı! 2 çocuk yaralandı

Cari işlemler hesabı ağustosta fazla verdi

Cari işlemler hesabı ağustosta fazla verdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi yakalandı

Sıradaki Haber
Kira zamları ile ilgili flaş karar! Artık...

Kira zamları ile ilgili flaş karar! Artık...

Sıradaki Haber
Sosyal medya devlerine ‘Türk yetkili’ talebi

Sosyal medya devlerine ‘Türk yetkili’ talebi

Sıradaki Haber
Minibüs üzüm bağına daldı! 2 çocuk yaralandı

Minibüs üzüm bağına daldı! 2 çocuk yaralandı

Sıradaki Haber