'Hedefin üzerinde enflasyon endişe verici'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesinin çok endişe verici olduğunu, BoE'nin yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemek için çalışması gerektiğini söyledi.

The Yorkshire Post gazetesine konuşan Bailey, "Elimizde çok zorlu ve hassas bir iş var. Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellemeliyiz. Yüksek enflasyonun kalıcı olması kesinlikle çok hasar verici olur" dedi.