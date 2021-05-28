'Hiçbir güç Bitcoin projesine son veremez'

Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, gelinen noktada hiçbir gücün Bitcoin'i ya da blockchain teknolojisini sona erdirme imkanı olmadığını söyledi.

Piyasalarda CZ olarak da tanınan yönetici, hükümetlerin kripto paraları tehdit olarak görmesine neden olmadığını kaydetti.

Zhao, "Kripto paralar ve teknolojisi artık 500 milyon insanın aklına girmiş durumda. Kimsenin onu sonlandırma imkanı olmadığını düşünüyorum" dedi.

Zhao, kripto teknolojisinin küresel ölçekte para hareketlerine daha fazla özgürlük getirdiğini de söylerken "Regülatörlerle rekabet etmek gerektiğini düşünmüyorum. Her zaman işbirliği yapabiliriz" ifadelerini kullandı.