Hindistan ekonomisi 2022 yılında büyüyebilir

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Hindistan ekonomisinin 2022 mali yılında güçlü toparlanma göstermesinin beklendiğini ifade etti. Tarımda iyi performans, Covid19 vaka sayısında yataylaşma ve kamu harcamalarında yükselişin Hindistan'da büyümeye destek olacağı tahmin edildi. Hindistan Merkez Bankası RBI da 2021/22 mali yılında büyümenin %10,5 civarında olacağını tahmin ediyor.