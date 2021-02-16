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16.02.2021 - 16:02 | | Foreks

Hindistan ekonomisi 2022 yılında büyüyebilir

S&P Global, Hindistan ekonomisinin 2022 mali yılında %10  büyüyebileceğini öngörüyor.

Hindistan ekonomisi 2022 yılında büyüyebilir
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Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Hindistan ekonomisinin 2022 mali yılında güçlü toparlanma göstermesinin beklendiğini ifade  etti. Tarımda iyi performans, Covid19 vaka sayısında yataylaşma  ve kamu harcamalarında yükselişin Hindistan'da büyümeye destek  olacağı tahmin edildi. Hindistan Merkez Bankası RBI da 2021/22 mali yılında büyümenin %10,5 civarında olacağını tahmin ediyor.

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