'Hindistan gelecek hafta faiz indirmez'

Ekonomistler, birkaç yüksek frekanslı göstergenin faaliyet seviyelerinde ılımlılık göstermesine rağmen, RBI'ın büyümenin dirençli olduğunu ve bunun enflasyona odaklanmak için alan sağladığını vurgulayacağını öngörüyor.

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Barclays ekonomistleri Shreya Sodhani ve Amruta Ghare yayınladıkları bir notta, "Yazı tura atma olmasa da, mali yılın ilk toplantısı olması nedeniyle nispeten heyecan verici olacak; Kısmen Fed'in gevşemeye başlaması nedeniyle piyasaların bir kesinti veya politika duruşu değişikliği beklentisi var." şeklinde görüş belirtti.

Ekonomistler, yine de RBI'ın "Fed kesintisinden bahsederek kararlı kalacağını ancak politika müzakerelerinde bunu aşırı vurgulamayacağını" düşünüyor. Barclays, RBI'ın Aralık ayında bir faiz indirimi yapacağını öngörüyor.