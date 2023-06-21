'Hindistan'a yatırım yapmak istiyorum'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'yi ziyareti sırasında Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme Musk'ın Modi'ye Hindistan'da bir üretim üssü kurma planları hakkında bilgi vereceği yönünde çıkan haberlerin ardından geldi.

Musk gazeteciler tarafından Tesla'nın Hindistan'a yatırım yapma planı sorulduğunda "Tesla'nın Hindistan'da olacağından ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapacağından eminim" dedi.

Musk gelecek yıl ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Tesla CEO'su, "Başbakana desteği için teşekkür etmek istiyorum ve umarım çok uzak olmayan bir gelecekte bir şeyler duyurabiliriz" şeklinde konuştu.

Musk sözlerine şöyle devam etti:

"Hindistan dünyadaki herhangi bir büyük ülkeden daha fazla umut vaat ediyor. Başbakan Modi Hindistan'ı gerçekten önemsiyor; Bizi Hindistan'da önemli yatırımlar yapmaya zorluyor ki, bu bizim yapmaya niyetlendiğimiz bir şey. Biz sadece doğru zamanlamayı bulmaya çalışıyoruz."

SpaceX'in de CEO'su olan Musk, Starlink uydu internet hizmetini Hindistan'a da getirmeyi umduğunu söyledi.

Tesla'nın yöneticileri geçen ay Hindistan'ı ziyaret etti ve Hintli bürokratlar ve bakanlarla ülkede otomobil ve pilleri için bir üretim üssü kurulması konusunda görüşmelerde bulundu.

Modi yarın da ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirecek.