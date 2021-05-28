Hindistan'dan kripto para hamlesi

Kuruluş tarafından hazırlanan değerlendirmede, "Hindistan'da yakın zaman içinde yatırımcıların kripto paralara yasal erişim hakkı olmasını bekliyoruz" denildi.

Raporda, kripto varlıkların diğer varlık yatırımlarında hedge imkanı sunabileceği yorumu da yapıldı. "Dijital varlıkların tek olumsuz yanı çok volatil olmaları" denildi.

Merkez bankalarının da kripto para çıkarmayı değerlendirdikleri ortamda bu alanın yakından izlenmesi gerektiğini ifade eden banka, "Kripto paralar da altın gibi bir varlık sınıfı haline gelebilir" belirlemesinde bulundu.