Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHindistan'dan kripto para hamlesi
HaberlerUzmanpara Haberleri Hindistan'dan kripto para hamlesi
ABONE OL

Hindistan'dan kripto para hamlesi

Hindistan'ın en büyük bankalarından biri konumunda bulunan HDFC tarafından hazırlanan raporda, ülkede kripto paraların yakın zaman içinde yasal statü kazanmasının beklendiği belirtildi.

28.05.2021 - 14:54 |
Hindistan'dan kripto para hamlesi

Kuruluş tarafından hazırlanan değerlendirmede, "Hindistan'da yakın zaman içinde yatırımcıların kripto paralara yasal erişim hakkı olmasını bekliyoruz" denildi.

Raporda, kripto varlıkların diğer varlık yatırımlarında hedge imkanı sunabileceği yorumu da yapıldı. "Dijital varlıkların tek olumsuz yanı çok volatil olmaları" denildi.

Merkez bankalarının da kripto para çıkarmayı değerlendirdikleri ortamda bu alanın yakından izlenmesi gerektiğini ifade eden banka, "Kripto paralar da altın gibi bir varlık sınıfı haline gelebilir" belirlemesinde bulundu.

    GÜNCEL HABERLER

    'Belarus hava sahasını kullanmayan Avrupa’dan uçuşlara engel teknik gerekçe yüzünden'

    'Belarus hava sahasını kullanmayan Avrupa’dan uçuşlara engel teknik gerekçe yüzünden'

    Milletvekiline şantaj davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi

    Milletvekiline şantaj davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi

    Yer: Bolu... Araç takla attı, ekipler her yerde kayıp kediyi aradı

    Yer: Bolu... Araç takla attı, ekipler her yerde kayıp kediyi aradı

    Bakan Muş: 2021 yılında 1 milyar 360 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirdik

    Bakan Muş: 2021 yılında 1 milyar 360 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirdik

    ABD'li Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti

    ABD'li Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milletvekiline şantaj davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi

    Milletvekiline şantaj davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi

    Sıradaki Haber
    Faizler düşüyor! Milyonlar bekliyordu, kabul edildi!

    Faizler düşüyor! Milyonlar bekliyordu, kabul edildi!

    Sıradaki Haber
    PKK'ya 'Üst düzey darbeler'

    PKK'ya 'Üst düzey darbeler'

    Sıradaki Haber
    Yer: Bolu... Araç takla attı, ekipler her yerde kayıp kediyi aradı

    Yer: Bolu... Araç takla attı, ekipler her yerde kayıp kediyi aradı

    Sıradaki Haber