Hisse başına karı beklentilerin altında kaldı

Çeyrek dönemde Microsoft'un hisse başına karı 2,29 dolar olan analist beklentilerinin altında, 2,23 dolar olarak gerçekleşti. Net kar 16,74 milyar dolar oldu.

Bu dönemde gelirler de 52,44 milyar dolar olan beklentileri yakalayamayarak 51,87 milyar dolar oldu. Gelirlerde geçen yıla göre yaşanan yüzde 12'lik artış 2020 yılından bu yana görülen en yavaş gelir artışı olarak kayıtlara geçti.