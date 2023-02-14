Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHisse geri alımında stopaj sıfırlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Hisse geri alımında stopaj sıfırlandı

Hisse geri alımında stopaj sıfırlandı

Hisse geri alımında stopajın sıfırlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

14.02.2023 - 15:57 |
Hisse geri alımında stopaj sıfırlandı

Hisse geri alımı yapacak olan tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ya da ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden tevkifat yüzde 0 olarak uygulanacak.

Stopajın sıfırlanmasına yönelik karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hisse geri alımında stopaj sıfırlandı

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor

Yunanistan'da lise öğrencilerinden duygu dolu mesaj! 'Geçmiş olsun komşular'

Yunanistan'da lise öğrencilerinden duygu dolu mesaj! 'Geçmiş olsun komşular'