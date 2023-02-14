Hisse geri alımında stopaj sıfırlandı

Hisse geri alımı yapacak olan tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ya da ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden tevkifat yüzde 0 olarak uygulanacak.

Stopajın sıfırlanmasına yönelik karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.