Hisse geri alımında stopaj sıfırlandı
Hisse geri alımında stopajın sıfırlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
14.02.2023 - 15:57 |
Hisse geri alımı yapacak olan tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri ya da ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden tevkifat yüzde 0 olarak uygulanacak.
Stopajın sıfırlanmasına yönelik karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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