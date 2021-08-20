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Hisse senedi fonlarına sermaye girişi arttı

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, küresel hisse senedi fonlarına sermaye girişi 18 Ağustos haftasında da sürdü.

20.08.2021 - 14:33 | | Foreks
Hisse senedi fonlarına sermaye girişi arttı

18 Ağustos haftasında küresel hisse senedi fonlarına sermaye girişi son 9 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşerek 23,9 milyar dolar oldu.

ABD hisse senedi fonlarına 12,8 milyar dolar girerken, gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarına sermaye girişi 4,3 milyar dolar ile nisandan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Japon hisse senedi fonlarından ise 900 milyon dolar çıkış yaşandı.

18 Ağustos haftasında küresel tahvil fonlarına 12,6 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşirken, nakit fonlardan 4,5 milyar dolar çıkış oldu. Altın fonlarına 600 milyon dolar sermaye girişi gerçekleşti.

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