Hisse senedi fonlarına sermaye girişi arttı

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre 25 Ocak haftasında global hisse senedi fonlarına 13,9 milyar dolar girdi. Avrupa hisse senedi fonlarına sermaye girişi 25 Ocak haftasında 2022 yılı Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

25 Ocak haftasında Avrupa hisse senedi fonlarına 3,4 milyar dolar girdi. Bu, 48 haftalık sermaye çıkışının ardından görülen ikinci sermaye girişi olarak kayıtlara geçti.

Gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarına 7,9 milyar dolar sermaye girişinin olduğu 25 Ocak haftasında ABD hisse senetlerine sadece 300 milyon dolar girdi. Son 4 haftadır ilk kez ABD hisse senedi fonlarına sermaye girişi yaşandı.

25 Ocak haftasında tahvil fonlarına 12,2 milyar dolar sermaye girişi oldu.