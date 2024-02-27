'Hisse senetleri için piyasa duyarlılığı arttı'

Dimon, "Güven arttı, daha fazla birleşme ve satın alma konuşuluyor, hisse senedi piyasaları güçleniyor ve yüksek getirili piyasalar açık. Piyasalar yüksek, insanlar bunu hissediyor, şimdiye kadar çok iyi" diye konuştu. "Yine de endişe verici şeyler var" ifadelerini de kullandı.

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Piyasa katılımcıları ABD ekonomisi için yumuşak iniş olasılığını %70 ile %80 olarak fiyatlarken, Dimon bu olasılığı "bunun yarısı" olarak ifade etti.