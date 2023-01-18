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'Hisse senetlerinde aşağı yönlü risk sürüyor'

JP Morgan Chase Stratejisti Marko Kolanovic hisse senetleri için ilk çeyrekte aşağı yönlü riskler görmeye devam ettiğini bildirdi.

18.01.2023 - 09:36 |
'Hisse senetlerinde aşağı yönlü risk sürüyor'

JP Morgan resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aşırı sıkılaştırmaya gitmesi korkularına işaret ederek portföyü içinde hisse senedinin ağırlığını bir kez daha düşürdü.

Genel olarak hisse senetleri ve spesifik olarak Euro Bölgesi için "ağırlığını azalt" çağrısını güçlendiren JP Morgan, gelişmekte olan piyasa ve Çin hisse senetleri için ise ağırlığını artır tavsiyesini sürdürdü.

Kolanovic yatırımcılara gönderdiği raporda "Riskli varlıklar konusunda ihtiyatlı olmaya devam ediyoruz. Resesyon ve aşırı sıkılaştırma risklerinin yüksek seyretmeye devam ettiği ortamda hisse senetlerinde geçtiğimiz hafta yaşanan rallinin peşine düşmeye isteksiziz" dedi.

Kolanovic, ABD ekonomisinin 2023 yıl sonunda resesyona gireceğini, enflasyonun yavaş yavaş normalleşeceğini ve Fed'in faizleri 2024 yılı başlarında düşüreceğini öngörüyor.

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