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Hisse senetlerinde pozitif seyir sürecek

JP Morgan Chase stratejistleri, küresel hisse senedi piyasalarında yukarı hareketlerin bu yıl da devam edeceğini öngörüyor.

04.01.2022 - 14:30 |
Hisse senetlerinde pozitif seyir sürecek

Hisse senedi piyasalarındaki yukarı hareketi sağlayan pozitif katalizörlerin henüz tükenmediğini belirten JP Morgan Stratejisti Mislav Matejka yayınladığı yatırımcı notunda hisse senedi piyasaları için aşağı yönlü risk olarak görülen merkez bankalarının daha şahin hale gelmesi, Çin ekonomisinde yavaşlama ve koronavirüs vakalarının ciddi şekilde artmasının ya gerçekleşmeyeceğini ya da halihazırda hisse senedi fiyatlarına yansımayacağını savundu.

JP Morgan stratejistleri küresel hisse senedi piyasalarında rallinin sona ermediği düşüncesinde yalnız değil. Credit Suisse analistleri bu hafta yayınladıkları raporda ABD hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü hareketin devam edeceğini öngörürken, Societe Generale de Avrupa hisse senetlerinin bu yıl yüzde 6,6 değer kazanacağı tahminini tekrarladı.

Goldman Sachs ve BlackRock da bu yıl küresel hisse senedi piyasalarında pozitif seyir bekliyor.

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