Tesla'nın hisseleri yüzde 700 arttı

Musk'ın elektrikli otomobil üreten şirketi Tesla'nın hisseleri 2020'de yüzde 700'den fazla prim yaptı. Şirket artık Ford, Volkswagen gibi devleri geride bırakarak dünyanın en değerli otomotiv firması haline gelmiş durumda. Ancak Tesla hisselerine yatırım yapanlar için bugünlere çok da kolay gelinmedi.

Yaklaşık 10 yıl önce halka arz edilen Tesla'nın uzun vadeli yatırımcıları, şirketin düştüğü nakit sıkıntıları nedeniyle yatırımlarının eridiğini izlemek zorunda kaldı.

Sabredip Tesla hisselerini satmayanlar ise bugün daha mutlu olan kesim. Tesla için en önemli dönüm noktalarından birisi bu ay yaşandı. Şirket, New York Borsası'nda en büyük şirketleri içeren S&P 500 endeksine dahil edildi.

Bu gelişmenin ardından Tesla hisselerinde hızlı bir yükseliş trendi başladı. Tesla artık Facebook, Microsoft ve Apple gibi şirketleri de barındıran S&P 500 endeksinin en değerli 10 firmasından birisi.

Tesla'nın piyasa değeri, köklü otomotiv devleri General Motors, Ford, Fiat Chrysler ve Toyota'nın toplam piyasa değerinden daha fazla.

Yine de Tesla rakiplerine kıyasla çok daha az araç üretip satıyor. Yatırım firması GraniteShares CEO'su Will Rhind, Tesla'nın yatırım dünyasını kutuplaştıran bir hisse olduğunu söylüyor ve "Büyük kısmı Tesla araba sahibi olan bir hayran kitlesi var. Karşı tarafta ise finans çevreleri yer alıyor ve hissenin aşırı değerli hale geldiğini, balon oluştuğunu düşünüyorlar" diyor.

Will Rhind, Tesla hisselerine erken yatırım yapanların bugün çok ciddi bir kazanca sahip olduklarını ve önemli bir kısmının da dolar milyonerine dönüştüğünü hatırlatıyor.

Tesla'nın hisselerindeki primi tetikleyen, araba satışlarında yaşanan büyüme oldu. Özellikle Çin'den gelen güçlü talep, Tesla'nın satış performansını destekledi.

Küresel anlamda fosil yakıt tüketen araçlardan elektrikli araçlara geçiş trendinin hız kazanması da bu alanda faaliyet gösteren Tesla gibi şirketlerin avantajına oldu.

Birçok yatırımcı Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojileri ve araç pili çalışmalarının şirketin değerini gelecekte de destekleyecek yenilikler olarak görüyor.

Piyasa balonu mu?

Tesla Haziran 2010'da halka arz edilmiş ve hisse başı fiyatı 17 dolardan borsada işlem görmeye başlamıştı. Bugün Tesla hisseleri New York Borsası'nda 650 dolardan işlem görüyor.

Tesla'nın bu yılki yükselişini daha da çarpıcı kılan, bu başarı hikayesinin koronavirüs pandemisinin ortasında gerçekleşmiş olmasıydı.

Ancak Tesla'nın şirket performansına şüpheci yaklaşanlar hissenin aşırı değerlendiğini düşünüyor.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan analistleri bu ay içerisinde yazdıkları bir piyasa değerlendirmesinde "Tesla hisseleri sadece bize göre değil, tüm şirket değerleme parametrelerine göre sadece aşırı değerli değil, dramatik ölçüde aşırı değerli" diyordu.

Ancak Tesla'ya sadece bir otomotiv şirketi gözüyle bakılmaması gerektiğini düşünenler de var.

OANDA'dan kıdemli piyasa analisti Edward Moya, "Şirketin pil teknolojisi başarıya ulaşırsa yepyeni gelir kapılarını aralayacaktır" diyor.

Yatırım firması GraniteShares CEO'su Will Rhind da, "Fosil yakıtlardan elektrik depolama teknolojisine geçiş sürecinde Tesla'nın üstlenebileceği rolü düşünün. Bu açıdan baktığınızda yatırımcıların sorması gereken soru 'yarının teknolojisine ne tür bir değer biçebilirsiniz?' olmalı" yorumunu yapıyor.

'Teslanerler'

Tesla'ya inanan ve hisselerine yatırım yapan geniş bir kitle var. Kendilerine 'Teslaner' adını takan bu yatırımcılar, şirket hisselerinin yükselmeye devam edeceğini düşünüyor ve Elon Musk'ın yenilikçi şirketinin birçok alanda yeni standartları belirleyeceğine inanıyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan mühendis Jason DeBolt, yaklaşık yedi yıl önce 19.000 dolar yatırımla 2.500 adet Tesla hissesi satın almış. "2013 yılında Tesla Model S satın aldıktan sonra şirkete yatırım yapmaya karar vermiştim" diyor.

DeBolt, o günden bu yana Tesla hisselerine düzenli olarak yatırımını sürdürmüş. Bugün 15.000 lot hissesi var ve bu hisselerin toplam piyasa değeri 10 milyon dolar.

2013'ten bu yana hissenin aşırı derecede dalgalı bir seyir izlediğini söyleyen Debolt, "Medyanın Elon'a ve Tesla'ya saldırılarını izlemek çok zordu. Hisse fiyatındaki düşüşleri izlemekten bile daha acı vericiydi. Hisselerin bir noktada yeniden yükselişe geçeceğini biliyordum" diyor.

DeBolt, Tesla Hissedarları Kulübü'nün bir üyesi. Facebook grubu üzerinden diğer 'Teslader'lerle sık sık konuşuyor.

New York'ta yaşayan Scott Tisdale de 2013'te Model S'i gördükten sonra şirkete yatırım yapmaya karar vermiş.

Şu an elinde 4.000 Tesla hissesi var ve bu hisselerin piyasa değeri 2,8 milyon dolar.

Tisdale, Tesla hisselerine yatırım yapmaya devam edeceğini söylüyor ve "Bence bu şirketin hikâyesi daha yeni başlıyor. Hissenin aşırı değerli hale geldiği yorumlarını yıllardır duyuyoruz. Ama Tesla hisseleri yıllardır yükselmeye devam ediyor" diyor. (Kaynak: BBC Türkçe)