Hisseli Tapu Nedir? Hisseli Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Hisseli tapu gayrimenkule sahip olanların isimleri ve aldıkları pay miktarlarıyla belli olan gayrimenkullerdir. Gayrimenkul ortakları isimleriyle var olsalar da gayrimenkul de hangi bölüme sahip oldukları hisseli tapuda belirtilmemektedir.



Hisseli Tapu Nedir?



Hisseli tapu gayrimenkule birden fazla ortakla sahip olunmasına denilmektedir. Gayrimenkulde ortakların isimlerinin geçtiği tapu belgesine de hisseli tapu denir.



Hisseli Tapu Satışı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?



Hisseli tapu satışı için istenen belgeler;

- Temsilcilerin veya ortakların kimlik belgeleri

- Satış işlemlerini yürütmek için bir temsilci görevlendirildiyse temsil yetki belgesi

- Satıcıların ve alıcının fotoğrafları

- Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınan emlak değerini belirten belge

- Taşınmazın satışına ilişkin değerlendirme raporu

- Taşınmazın tapu senedi

- Bina türünde taşınmazlar için zorunlu deprem sigortası

- Harçlar kanununa göre belirlenen harcın yatırılması

- Döner sermaye kanununa ekli döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.



Hisseli Tapu İle Yapılan Diğer İşlemler



Hisseli tapu bölme işlemleri de hisseli tapu anlaşmazlıklarını ortadan kaldıran bir yöntem olmaktadır. Gayrimenkule sahip pay sahiplerinin oransal ve isimlerinin ayrı ayrı geçtiği hisseli tapuyu farklı parsellerde bölerek işlem yapılması mümkün olmaktadır. Hisseli tapunun bölme işlemi gayrimenkul sahiplerinin istediği yönde tasarruf etmelerini ve oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebilmektedir.



Hisseli tapu ayırma işlemlerinde belirlenen ücret üzerinden parsel yapılabilmesi için harç ödeme gerekliliği bulunmaktadır.



Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında gayrimenkul paylaşımı yaparak bölümlere ayırabilmektedir. Bölümlere ayırma işlemine rızai taksim belgesi denir. Hukuken rızai taksim belgesinin varlığı tapuda belirtilmediği için tapuda işlem olarak resmi bir özellik yansıtmamaktadır.