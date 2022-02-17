'Hızlı faiz artırımı resesyon riski yaratır'

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon ile mücadele için para politikasını normalleştirme adımları atmaya başlamasının uygun olacağını, ancak faizlerin çok fazla veya çok hızlı yükseltilmemesi gerektiğini söyledi.

Kashkari, "Mevkidaşlarıma ve kendime uyarım, para politikasını normalleştirmede aşırıya kaçılmaması" ifadelerini kullanırken, "Eğer faizleri gerçekten agresif şekilde artırırsak ekonomide frenlere sert basma, ekonomiyi resesyona sokma riskimiz var" dedi.