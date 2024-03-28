'Hızlı faiz artırımına ihtiyaç yok'

BoJ Yönetim Kurulu üyelerinden biri ekonominin sağlığının hızlı faiz artışlarını gerektirmediğini savundu.

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Özet, kurulun ekonominin çıkış için yeterince güçlü olup olmadığı konusunda bölündüğünü gösterdi.

Açıklanan toplantı özetine göre bir üye "BoJ negatif faiz politikasını sona erdirse bile ekonomi hızlı faiz artışlarının gerekli olduğu bir durumda olmadığı için temkinli duruşunu vurgulaması gerekecektir" dedi.

Bir başka üye ise, "Bu toplantıda önerilen para politikası çerçevesindeki değişikliklerin parasal sıkılaştırmaya yönelik bir rejim değişikliği değil, fiyat hedefimize ulaşma çabası olacağını açıkça ifade etmek önemlidir" diye konuştu.