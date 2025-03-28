Hizmet Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

H-ÜFE 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,52 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %30,93 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %30,93 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %44,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %48,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %36,46 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %54,47 artış, idari ve destek hizmetlerde %45,46 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %1,71 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,71 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,49 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %6,12 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,01 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %3,85 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,60 artış gerçekleşti.