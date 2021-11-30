Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,35 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 34,84 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 34,84, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,70, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 144,42, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 21,37, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,40 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 4,40 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,40 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,16 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,55 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 14,97 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,95 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,71 azalış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 8,85, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 9,06, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 12,21 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 144,42, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 87,37, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 58,75 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde yüzde 9,07, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetlerinde yüzde 5,32, hava yolu hizmetlerinde yüzde 2,50 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 37,15, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 18,95, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.