Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHizmet üretici fiyat endeksi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık %98,82, aylık %0,25 arttı.

30.12.2022 - 10:23 |
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini paylaştı. Buna göre 2022 yılı Kasım ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre %0,25, bir önceki yılın aralık ayına göre %76,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %98,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,69 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %111,71 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %111,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %103,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %70,88, gayrimenkul hizmetlerinde %87,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %82,11, idari ve destek hizmetlerde %96,25 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %0,37 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,37 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,67 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %3,39 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,09 azalış, idari ve destek hizmetlerde %1,05 azalış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri %44,73, hukuk ve muhasebe hizmetleri %46,67, diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %64,52 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri %133,74, programcılık ve yayıncılık hizmetleri %127,93, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %124,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 13 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 14 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %8,60, konaklama hizmetleri %5,82, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %5,55 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %8,60, telekomünikasyon hizmetleri %4,13, yiyecek ve içecek sunum hizmetleri %3,64 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Murat Sancak'a silahlı saldırı davasında yeniden yargılanan sanığa 40 yıl hapis

Murat Sancak'a silahlı saldırı davasında yeniden yargılanan sanığa 40 yıl hapis

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den yeni müjde sinyali: Bu akşam duyuracağız

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den yeni müjde sinyali: Bu akşam duyuracağız