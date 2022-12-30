Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini paylaştı. Buna göre 2022 yılı Kasım ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre %0,25, bir önceki yılın aralık ayına göre %76,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %98,82 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,69 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %111,71 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %111,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %103,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %70,88, gayrimenkul hizmetlerinde %87,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %82,11, idari ve destek hizmetlerde %96,25 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %0,37 ARTTI



Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,37 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,67 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %3,39 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,09 azalış, idari ve destek hizmetlerde %1,05 azalış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri %44,73, hukuk ve muhasebe hizmetleri %46,67, diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %64,52 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri %133,74, programcılık ve yayıncılık hizmetleri %127,93, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %124,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 13 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 14 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %8,60, konaklama hizmetleri %5,82, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %5,55 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %8,60, telekomünikasyon hizmetleri %4,13, yiyecek ve içecek sunum hizmetleri %3,64 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.